Мисурата, 3 сентября. Террорист Салах Бади, лидер бандформирования «Ас-Самуд», заявил о готовности раскрыть месторасположение могилы бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи.

Глава ливийской Джамахирии погиб 20 октября 2011 года в результате битвы в его родном городе Сирт. Похороны прошли тайно.

«Я готов раскрыть место, где захоронено тело Каддафи», — подтвердил Салах Бади, участвовавший в траурном обряде.

По его словам, полковник похоронен вместе с несколькими своими сторонниками. Рядом с политиком покоятся его сын Мутассим и экс-министр обороны Абу Бакр Юнис. Перед погребением тела омыли и укутали в саван.

Он добавил, что похоронами занимался не в одиночку, а с группой людей. К мероприятию привлекли имама Халеда Тантуша. Незадолго до этого бандиты взяли в плен духовного деятеля за лояльность к Каддафи.

Салах Бади сообщил, что после завершения ритуала к ним пришла делегация из Сирта. Переговорщики потребовали тело экс-лидера. Но сделка не состоялась.

Боевик заявил, что укажет на могилу Каддафи только после заключения соответствующего договора со старейшинами и видными представителями городов Ливии.

«Если будет достигнуто соглашение и возмещен ущерб», — обозначил свои условия террорист.

Он не дал подробной информации насчет упомянутого им документа и не объяснил, за что необходимо выплатить репарации.

Салах Бади считается одним из самых известных террористов в Ливии. Во время событий 2011 года он руководил военными операциями группировок против правительственных сил. Спустя три года Бади основал вооруженное формирование «Рассвет Ливии», лояльное запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1.

Совет Безопасности ООН в 2018 году ввел против него санкции, которые включают запрет на поездки и замораживание активов. Боевика обвинили в подрыве стабильности и безопасности в североафриканской стране. Тем не менее Бади остается влиятельным лицом в родной Мисурате.

1 Организация запрещена на территории РФ.