Доктор Мясников перечислил продукты, которые повышают риск развития рака

Москва, 3 сентября. Некоторые продукты питания могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, неправильное питание приводит к возникновению рака в каждом пятом случае. Мясников отметил, что в первую очередь речь касается продуктов, вызывающих ожирение. Их употребление чревато увеличением уровня инсулина в крови.

«Дело в том, что риск возникновения рака у людей с сахарным диабетом выше в восемь раз. В этой связи советую не есть ничего белого. Под запрет должны попасть белый сахар, белая соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб», — цитирует доктора «Свободная пресса».

Кроме того, Мясников рекомендовал воздерживаться от распития алкогольных напитков. Спиртное даже в умеренных дозах чревато повышением риска развития рака груди и кишечника. Тем людям, которые уже столкнулись с этой проблемой, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов, а также рыбу, чеснок, бобовые культуры и зеленый чай.

Мясников ранее рассказал о пользе и вреде сала для здоровья. По его словам, употребление сала повышает как хороший, так и плохой холестерин.