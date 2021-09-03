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Алжирские партии досрочно объявили об участии в муниципальных выборах

Весь мир
Алжирские партии досрочно объявили об участии в муниципальных выборах
maxpixel.net  / 

Алжир, 3 сентября. Несколько политических партий досрочно объявили об участии в муниципальных выборах, запланированных на 27 ноября. Избирательная комиссия только начала готовиться к голосованию и объявила регистрацию кандидатов.

Фронт национального освобождения (FLN) Алжира, победивший на парламентских выборах в июне, уже заявил, что поучаствует в ноябрьском плебисците. Партия до 10 сентября принимает заявления, а окончательный отбор начнется 21-го.

ФНО опубликовал требования к кандидатам, среди которых опыт, хорошая репутация, соблюдение обязательств и инструкций Фронта. Не пройдут подозреваемые в коррупции, связях с подозрительными деловыми кругами и уклонении от уплаты налогов, а также осужденные за тяжкие преступления, кроме непредумышленного убийства.

В том же контексте Движение общества за мир (MSP) провело заседание, чтобы обсудить участие в предстоящих муниципальных выборах. Ожидается, что вторая политическая сила страны призовет как можно скорее подготовиться к избирательному процессу.

Национальное демократическое объединение (RND) уже объявило об участии в ноябрьском голосовании, чтобы «завершить институциональное строительство, укрепить народное представительство в избранных советах, исправить дисбалансы, зафиксированные в последние годы и восстановить доверие между гражданами и властью на различных уровнях».

Либеральный блок также готовится представить списки независимых кандидатов. Ранее президент Алжира обнародовал незначительные поправки к закону о выборах, которые включали выход за рамки принципа 50–50 между мужчинами и женщинами, сокращение числа подписей, требуемых на голосовании, до 20 для муниципалитетов с населением менее 20 тысяч человек.

По форме государственного устройства Алжир состоит из административно-территориальных делений, а именно из 58 провинций, которые включают 553 округа и 1541 коммуну. Законодательная власть осуществляется парламентом, состоящим из верхней палаты — Совет нации со 144 депутатами, а также нижней — Национальное народное собрание, состоящим из 407 членов, непосредственно избираемых алжирцами.

Муниципальные выборы планировали провести в ноябре 2022 года, но президент организовал голосование досрочно, как и парламентское, состоявшееся 12 июня. Избирательный процесс коснется обновления советов 58 провинций.

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