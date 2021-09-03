Коронавирус может оставить американцев без бензина

Корпус-Кристи, 3 сентября. Нефтеперерабатывающие заводы в США приостанавливают производство из-за дефицита кислорода. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно полученной информации, несколько нефтеперерабатывающих заводов в крупном нефтяном хабе Техаса были вынуждены остановить ряд производств из-за возникшего дефицита кислорода, который применяется в технологических процессах. В частности, компания CITGO Refining and Chemical до 6 сентября закроет часть производства на своем заводе в Корпус-Кристи.

Нефтеперерабатывающие заводы используют кислород для очистки сырья от серы, а также в установках каталитического крекинга, которые используются для производства высокооктанового бензина и дизельного топлива.

«Завод CITGO West закроет свою установку по извлечению серы из-за потери поставок кислорода в результате увеличения спроса на медицинские услуги», — говорится в сообщении Техасской комиссии по качеству окружающей среды.

Поставки кислорода в некоторых частях США сокращаются из-за использования газа в медицинских целях, поскольку многие пациенты с COVID-19 нуждаются в проведении интенсивной терапии. На фоне роста заболеваемости возник дефицит кислорода. Сообщается, что больницы на юго-востоке США также столкнулись с нехваткой газа, а в наиболее загруженных больницах запасов кислорода осталось всего на сутки.

Несмотря на высокие темпы вакцинации населения, в последние недели США столкнулись с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост количества заболевших достиг значений, которые наблюдались на пике пандемии, превысив 100 тыс. новых случаев в день.