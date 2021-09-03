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Московские предприниматели получат поддержку города
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 3 сентября. Москва поддержит субсидиями представителей малого и среднего бизнеса. Эти вложения помогут покрыть расходы на закупку оборудования и погашение кредитов. Также компании смогут решить проблемы, которые возникли в связи с пандемией коронавируса и вызванными ею ограничениями. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Выделено более 124 миллионов рублей для поддержки участников Московского инновационного кластера и предпринимателей технопарков. Компании, подавшие заявки на получение субсидии, получат около 10 миллионов рублей», — сообщает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа поддерживала малый и средний бизнес и в прошлом году. Инженерно-технические центры, технопарки и предприниматели сферы креативных индустрий использовали субсидии для технического оснащения своих площадок. До конца 2021 года планируется провести еще один этап финансовой поддержки. Компании, которые оставят заявку на портале Московского инновационного кластера, смогут получить гранты на реализацию комплексных инновационных проектов, приобретение средств индивидуальной защиты и обучение персонала.

Ранее ФАН рассказывал о программе гарантийной поддержки в Москве. В ее рамках столичные бизнесмены смогли взять льготные кредиты на сумму 16,5 млрд рублей.

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