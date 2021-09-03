«Как хорошее вино»: Иосиф Пригожин объяснил феномен хита Шуфутинского «Третье сентября»

Москва, 3 сентября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, в чем может заключаться особенность главного хита осени «Третье сентября», который исполняет шансонье Михаил Шуфутинский.

В преддверии третьего дня осени в Сети каждый год активно распространяются шутки про 3 сентября. По мнению Пригожина, именно благодаря хиту Шуфутинского, этот день не вызывает грусть, а стал уже традиционным праздником.

«Это, конечно, не Новый год и не 8 Марта, но мы невольно ждем ее. Когда приближается 3 сентября, мы сразу ее (песню. — Прим. ред.) вспоминаем. Эта песня — праздник осени, бархатного сезона», — отметил продюсер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Известно, что к хиту, который впервые прозвучал в 1993 году, приложили руку великие музыканты. Музыку создал Игорь Крутой, а стихи — Игорь Николаев. Пригожин считает, что этот трек похож на качественное вино.

«Эта песня была написана очень давно, она, как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным», — подчеркнул продюсер.

По словам Пригожина, современные музыканты просто пишут хиты, а раньше они рождались. И великий хит был создан в тандеме потрясающих артистов.

Ранее в Сети появилось шуточное поздравление от исполнителя хита и экс-вокалиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Артисты записали совместное видео.