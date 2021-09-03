В России зафиксирован пик третьей волны грибов

Санкт-Петербург, 3 сентября. Лето 2021 года не было богатым на грибы из-за высокой температуры воздуха. Однако с наступлением осени фиксируется большое количество грибов так называемой «третьей волны».

Пик третьей волны грибов наблюдается в России. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказал кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» на платформе YouTube Павел Глазков.

«Что касается грибного сезона этого года, то он действительно особенный. Хочу сразу сказать, что весенних грибов, сморчков и строчков, было очень много», — отметил он.

По словам эксперта, с биологической точки зрения существуют так называемые «волны жизни». Они отражают увеличение или уменьшение численности тех или иных видов в природе. На северо-западе России насчитывают три волны.

«Первая волна — это июнь месяц, он впустую прошел, грибов вообще не было, потому что жарища была», — объяснил Глазков.

Вторая волна также отметилась небольшим количеством грибов. В настоящий момент идет пик третьей волны, которую можно подразделить на несколько слоев: слой подосиновиков, слой подберезовиков и так далее. Глазков подчеркнул, что этот год богат именно на грибы третьей волны.

Биолог призывает россиян познавать грибной мир. Он отличается большим разнообразием, в том числе и по вкусовым качествам. Так, например, грибы-горькушки обладают специфическим привкусом и нежным ароматом.

Как сообщалось ранее, в одном из лесов Ленинградской области близ станции Гвардейское был обнаружен уникальный гриб-гигант. Его вес составил 576 граммов.