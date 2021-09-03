Российский историк Бредихин раскрыл замысел Киева в создании «Руси-Украины»

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович недавно предложил сменить название Украины на «Русь-Украина», а теперь хочет переименовать украинский язык в «руськую мову», так как она, по его мнению, более всего похожа на язык Киевской Руси. Как считает Арестович, это «будет удар в самое сердце России».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне предложений из Офиса президента Украины сменить название страны предложила свой вариант — «Укрусь». А депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что развитие по принципу «отнять у соседа» — деградация.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью ФАН призвал без иронии отнестись к тому, что делает Киев. По его словам, власти Украины пытаются создать альтернативную Россию.

«Сегодня Киев пытается создать альтернативный бренд. Это реальный проект, а не книга, которую ранее написал бывший президент Леонид Кучма под названием «Украина — не Россия». Это реальный идеологический проект, который может сыграть на постсоветском пространстве. Такие высказывания не стоит высмеивать — на них нужно нам акцентировать свое внимание. Теперь украинцы смогут играть на названии «Русь-Украина», создавая альтернативную Россию. Они к этому давно уже шли», — сказал собеседник ФАН.

vk.com / Антон Викторович Бредихин

Киевские власти хотят распространить свой идеологический концепт про «правильных русских», живущих на Украине, на все постсоветское пространство, считает эксперт.

«Я, конечно, сомневаюсь в том, что [Владимир] Зеленский пойдет на то, чтобы переименовать страну и язык. Но с идеологической точки зрения они таким образом пытаются всколыхнуть постсоветское пространство. Ранее они отказывались от всего русского, а теперь пытаются переформатироваться и показать, что они и есть настоящие русские. Замечу, что с 90-х годов на Украине отрабатывался проект по созданию украинцев, для которых русский язык является родным, они думают на русском. Но при этом нужно было сделать так, чтобы они не идентифицировали себя с Россией, а только с Украиной. Именно вот этот концепт и хотят реализовать киевские власти, а также ретранслировать его на все постсоветское пространство», — резюмировал Антон Бредихин.

Депутат Верховный рады Алексей Журавко ранее объяснил, с чем связан демонстративный отказ украинца от фото с российскими спортсменами на Паралимпийских играх — 2020.