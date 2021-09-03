Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса

Манчестер, 3 сентября. Форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду 3 сентября показал подписчикам в Instagram-аккаунте сертификат Книги рекордов Гиннесса. Форвард получил его после того, как вышел на первое место в мире по количеству голов за национальную сборную.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить ещё более высокую планку», — написал 36-летний нападающий.

Уникальный рекорд Роналду установил в матче квалификации ЧМ-2022 между Португалией и Ирландией. В конце встречи нападающий сделал дубль и превзошел достижение иранского форварда Али Даеи. На данный момент в активе Роналду 111 голов за национальную команду.

Ранее два игрока сборной России по футболу не полетели на матч с Кипром. Встреча пятого тура отборочного раунда ЧМ-2022 пройдет 4 сентября в Никосии .