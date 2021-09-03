Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:05
18:05
Армия
Sohu: необычная реакция Пекина на спор РФ и Японии из-за Курил вызвала панику в Токио
18:05
Шоу-бизнес
Фанаты раскрыли личность предполагаемой девушки рэпера Тимати
18:04
Весь мир
Богослужители Эфиопии призвали жителей к молитве за мир и прощение
18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
18:04
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
18:04
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
17:59
Весь мир
Ливия планирует возобновить работу посольства в ЦАР
17:57
Наука
Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих
Все новости

Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса
Спорт
Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса
Global Look Press  /  imagephotoagency.it /imago-images.de

Манчестер, 3 сентября. Форвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду 3 сентября показал подписчикам в Instagram-аккаунте сертификат Книги рекордов Гиннесса. Форвард получил его после того, как вышел на первое место в мире по количеству голов за национальную сборную.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить ещё более высокую планку», — написал 36-летний нападающий.

Уникальный рекорд Роналду установил в матче квалификации ЧМ-2022 между Португалией и Ирландией. В конце встречи нападающий сделал дубль и превзошел достижение иранского форварда Али Даеи. На данный момент в активе Роналду 111 голов за национальную команду.

Ранее два игрока сборной России по футболу не полетели на матч с Кипром. Встреча пятого тура отборочного раунда ЧМ-2022 пройдет 4 сентября в Никосии .

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Криштиану Роналду вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса
футбол роналду сертификат книга рекордов гиннесса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru