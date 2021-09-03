Глава ФПБК Бородин потребовал взыскать с «Медузы» миллион рублей за клевету

Москва, 3 сентября. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин подал в суд на иноагента «Медузу»1. Он требует опровержения и компенсации.

По словам Бородина, он подал в суд из-за материала «Медузы» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), в котором говорится, что он якобы написал в ФСБ жалобу на одно из расследований Telegram-канала Baza. Руководитель ФПБК утверждает, что это клевета. Он потребовал, чтобы суд сделал запрос в Федеральную службу безопасности, цитирует слова Бородина RT.

Кроме того, руководитель ФПБК заявил, что если суд не сможет раскрыть источника «Медузы», то он обратится в Следственный комитет и попросит возбудить дело о клевете на автора статьи.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.