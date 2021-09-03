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Пентагон обнародовал данные о количестве жертв COVID-19 среди военнослужащих

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 17:20
Армия
Пентагон обнародовал данные о количестве жертв COVID-19 среди военнослужащих
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Вашингтон, 3 сентября. Более половины жертв коронавирусной инфекции среди сотрудников Пентагона приходится на гражданский персонал, сообщили в ведомстве.

При этом 66% случаев заболеваний — у военнослужащих. В минобороны США отметили, что полностью вакцинировали практически 1,5 миллиона сотрудников, 78% из которых – военные.

С начала пандемии заболели 347 604 работника Пентагона, из них 230 284 – военнослужащие, 33 993 – члены их семей, 61 577 – гражданский персонал и 21 750 – военные подрядчики. Жертвами стали 436 человек. Из числа заболевших военнослужащих наибольшее количество приходится на сухопутные войска и военно-морские силы.

Ранее в Пентагоне сообщили об укреплении военного сотрудничества с Киевом. США и Украина намерены расширить партнерство по Черному морю, кибербезопасности и разведке.

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