Два самых вредных для здоровья фастфуд-продукта раскрыла диетолог Соломатина

Чтобы перейти на правильное питание, надо всего лишь быть законопослушным гражданином и хотеть стать здоровым. Об этом ФАН рассказала известный диетолог Елена Соломатина, комментируя новость о том, что пять городов в Нидерландах хотят запретить фастфуд в целях борьбы с ожирением — речь идет об Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Эде.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала ФАН, как можно оздоровить нацию, скорректировав питание.

«Голландцы традиционно едят много мучного. Сэндвичи они поглощают на завтрак, обед и ужин. Им будет трудно перестроиться. Но, в отличие от нас, они очень законопослушны, и, если правительство скажет «надо», они будут стараться сделать, а не пустятся в рассуждения о «целесообразности» и «праве». Шансы оздоровить нацию при команде сверху в Нидерландах достаточно велики», — пояснила врач.

Соломатина сообщила, что, вопреки всеобщему мнению, будто в Голландии много наркоманов, на самом деле в стране эта проблема остро не стоит: наркотики продают только в Амстердаме и в основном для приезжих туристов.

«Надо понимать, что для вытеснения фастфуда из рациона и в личном, и в глобальном планах нужна альтернатива. Хорошей заменой пирожкам и гамбургерам для перекусов в течение дня могут стать овощные салаты и кусочки нежирного отварного мяса. В масштабе страны это нелегко, но теоретически внедрить программу по оздоровлению питания нации можно», — заметила диетолог.

Собеседница ФАН добавила, что фастфуд действительно опасен, и, если на него «подсесть», можно загубить свое здоровье.

«Для того, чтобы наш организм нормально работал, он должен получать нутриенты. Это химические элементы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Увы, фастфуд их не имеет, при этом дает много калорий. Мы «набиваем желудок», не получая необходимого. Это все равно что пытаться заправить автомобиль чаем: бак полон, но толку нет. Человек, поев фастфуда, ощущает сытость, а организм остается голодным. При этом калории откладываются как жир», — предупредила доктор.

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«Сахар и трансжиры, которые обильно используются в приготовлении фастфуда, очень вредят организму. Кроме того, усилители вкуса и ароматизаторы заставляют нас есть больше. На это направлено и переохлаждение газированных напитков — холодная жидкость мешает перевариваться пище, и посетитель кафе, оставаясь голодным, покупает еду еще. Наиболее вредна сладкая газировка. Это ввод в организм глюкозы с разными наполнителями. Газ раздражает слизистую, сахар моментально всасывается вместе с ароматизаторами и красителями-фосфатами. На второе место по вредности я поставлю блюда с трансжирами, разрушающими наши клетки и являющимися канцерогеном», — подчеркнула диетолог.

Эксперт по здоровым продуктам рассказала, что фастфуд содержит много добавок, которые делают еду «вкусной». Она обратила внимание, что именно эти добавки могут работать как наркотик, незаметно вызывая привыкание к подобной еде.

Елена Соломатина порекомендовала в первую очередь отказаться от пирожков, жаренных в масле, картофеля фри, блюд во фритюре, сахара, различных видов газировки и снизить до минимума потребление алкоголя. Она заверила, что после подобной небольшой корректировки питания каждый человек сможет без специальных диет избавится от лишнего веса и оздоровить организм.

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