Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:05
18:04
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
18:04
Происшествия
В Петербурге мужчина выстрелил соседке в лицо из-за чистоты в квартире
18:04
Экономика
Московские предприниматели получат поддержку города
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
17:59
Весь мир
Ливия планирует возобновить работу посольства в ЦАР
17:57
Наука
Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих
17:56
Общество
ФАН победил в региональном этапе конкурса СМИ «Экономическое возрождение России»
17:55
Весь мир
Население Мбаики устроило митинг против бесчинств миротворцев ООН в ЦАР
17:54
Общество
Лондон разработал план на случай смерти королевы Елизаветы
Все новости

Политолог Кистанов назвал условие для работы японского бизнеса на Курильских островах
Политика
Политолог Кистанов назвал условие для работы японского бизнеса на Курильских островах
wikipedia.org  /  Public Domain

Санкт-Петербург, 3 сентября. Япония отказывается вести бизнес на Курилах с условиями, которые предоставила ей Россия. Востоковед Валерий Кистанов разложил по полочкам причины соответствующего решения Токио.

Россия намерена создать льготы для бизнеса на Курилах. Предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю, транспорт на десять лет. Страховые взносы будут снижены до 8%. Однако японский бизнес не будет работать только на этих условиях. Такое мнение выразил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, политолог Валерий Кистанов.

«Крупному японскому бизнесу, международному, транснациональным корпорациям Южные Курилы неинтересны, там им нечего делать, негде развернуться», — пояснил эксперт на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

Востоковед дал прогноз и по другим предпринимателям. Средний и мелкий бизнес не придет на Курилы, поскольку он во всем слушается «японский мир», констатировал политолог. Япония будет действовать только при условии отсутствия российского контроля над территориями, подчеркнул Кистанов.

«Россию такое предложение не устроит», — заключил востоковед.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее заявил, что введение льгот на Курильских островах позволит надолго освободить инвесторов от всех налогов. Соответствующая мера поможет введению режима свободной таможенной зоны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Кистанов назвал условие для работы японского бизнеса на Курильских островах
курилы бизнес кистанов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru