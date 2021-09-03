Политолог Кистанов назвал условие для работы японского бизнеса на Курильских островах

Санкт-Петербург, 3 сентября. Япония отказывается вести бизнес на Курилах с условиями, которые предоставила ей Россия. Востоковед Валерий Кистанов разложил по полочкам причины соответствующего решения Токио.

Россия намерена создать льготы для бизнеса на Курилах. Предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю, транспорт на десять лет. Страховые взносы будут снижены до 8%. Однако японский бизнес не будет работать только на этих условиях. Такое мнение выразил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, политолог Валерий Кистанов.

«Крупному японскому бизнесу, международному, транснациональным корпорациям Южные Курилы неинтересны, там им нечего делать, негде развернуться», — пояснил эксперт на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

Востоковед дал прогноз и по другим предпринимателям. Средний и мелкий бизнес не придет на Курилы, поскольку он во всем слушается «японский мир», констатировал политолог. Япония будет действовать только при условии отсутствия российского контроля над территориями, подчеркнул Кистанов.

«Россию такое предложение не устроит», — заключил востоковед.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее заявил, что введение льгот на Курильских островах позволит надолго освободить инвесторов от всех налогов. Соответствующая мера поможет введению режима свободной таможенной зоны.