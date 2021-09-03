Четыре организации по собственному желанию вошли в список СМИ-иноагентов

Москва, 3 сентября. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов еще четыре организации, руководители которых добровольно предоставили соответствующую документацию.

В список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, были включены ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит», сообщили в пресс-службе министерства.

Основателями вышеперечисленных организаций являются россияне, внесенные в список физических лиц, являющихся иноагентами. В Минюсте отметили, что в этом случае речь идет о добросовестном исполнении законных требований, направленных для повышения информационной прозрачности осуществляемой ими деятельности.

Признанное иноагентом ранее издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) оказалось на грани банкротства, несмотря на пожертвования, рекламные контракты и поддержку фондов Джорджа Сороса.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.