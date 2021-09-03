Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 18:05
18:03
Происшествия
Молодая мексиканка умерла после боксерского поединка в Монреале
18:02
Общество
Политолог Рудаков: США, скорее всего, откажут Афганистану в разморозке госрезерва
17:59
Весь мир
Ливия планирует возобновить работу посольства в ЦАР
17:58
Происшествия
Опубликовано видео из подвала, в котором нижегородец удерживал и насиловал пленницу
17:57
Наука
Повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии птиц и млекопитающих
17:56
Общество
ФАН победил в региональном этапе конкурса СМИ «Экономическое возрождение России»
17:55
Весь мир
Население Мбаики устроило митинг против бесчинств миротворцев ООН в ЦАР
17:54
Общество
Лондон разработал план на случай смерти королевы Елизаветы
17:52
Весь мир
Правоохранители ЦАР перехватили автомобиль с крупной партией запрещенных веществ
17:51
Весь мир
Ливийские боевики заявили о готовности показать место захоронения Муаммара Каддафи
Все новости

Четыре организации по собственному желанию вошли в список СМИ-иноагентов
Общество
Четыре организации по собственному желанию вошли в список СМИ-иноагентов
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 сентября. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов еще четыре организации, руководители которых добровольно предоставили соответствующую документацию.

В список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, были включены ООО «Альтаир 2021», ООО «Вега 2021», ООО «Главный редактор 2021» и ООО «Ромашки монолит», сообщили в пресс-службе министерства.

Основателями вышеперечисленных организаций являются россияне, внесенные в список физических лиц, являющихся иноагентами. В Минюсте отметили, что в этом случае речь идет о добросовестном исполнении законных требований, направленных для повышения информационной прозрачности осуществляемой ими деятельности.

Признанное иноагентом ранее издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) оказалось на грани банкротства, несмотря на пожертвования, рекламные контракты и поддержку фондов Джорджа Сороса.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Четыре организации по собственному желанию вошли в список СМИ-иноагентов
сми минюст иноагенты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru