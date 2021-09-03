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Почему указ Путина вызовет негодование в Японии
Общество
Почему указ Путина вызовет негодование в Японии
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»  / 

Российское правительство приняло радикальное решение по поводу Курильских островов. Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков считает, что это может напрямую спровоцировать серьезный внутренний конфликт в Японии, — пишет «ПолитПазл».

Напомним, российский президент Владимир Путин в прошлом году подписал указ №427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Отдельная глава в данном документе уделяется Курильским островам — территории, которую Япония до сих пор считает своей.

Японцы по-прежнему продолжают выражать свое недовольство тем, что Россия игнорирует их позицию и определяет судьбу этих земель без каких-либо обсуждений. Стоит отметить, что новые планы Москвы на эти далекие острова удивят Токио еще больше и вызовут еще более негативную реакцию.

По поручению главы российского правительства Михаила Мишустина сегодня в Минвостокразвития ведется активная работа над планом по созданию на Курильских островах так называемых институтов поддержки. Эти ведомства должны будут оказывать бизнесу организационную и административную помощь.

Это означает, что в регионе возникнет свободная таможенная зона, где не будет транспортного и земельного налогов на прибыль, плановых проверок контролирующих органов. Ставка страховых взносов снизится до 7,6%. Известно, что срок действия таких мер на первое время запланирован на 20 лет.

«Позиция российского правительства и Мишустина заключается в том, чтобы создать на Курилах благоприятные условия для всех инвесторов, как для российских, так и для иностранных», — объяснил суть задумки российского руководства научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Получается, что на Курилы по-другому начнут смотреть инвесторы из разных стран — Китая, Южной Кореи и даже США. Японское правительство подобное положение вещей не устраивает. Стоит отметить, что для японцев Курилы — не что иное как «деликатес», делиться которым они не хотят.

Ранее политолог назвал условие для работы японского бизнеса на Курильских островах.

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