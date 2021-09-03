Новые штрафы ожидают российских водителей в 2022 году

Москва, 3 сентября. Минюст готовится ввести новые автомобильные штрафы для российских водителей в 2022 году, поправки планируется сделать в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, министерство хочет расширить список нарушений, при которых невозможна эксплуатация транспортного средства. К уже существующему перечню добавится наказание за использование стертых покрышки, резины с разным протектором, поврежденного бампера. Наказание предусмотрено и за отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных автопроизводителем.

«Отдельно также прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, а также автокорректоры и еще целый ряд проблем с внешними световыми приборами, включая защитные наклейки на фарах», — передает Autonews.

Кроме того, с 1 марта 2022 года планируется ввести штраф в размере 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Сейчас он составляет 500-800 рублей. Фиксацию нарушений планируется организовать при помощи камер. Аналогичным способом будут штрафовать за вождение без страховки.

При этом обжаловать штрафы с камер теперь можно онлайн. С 1 сентября 2021 года соответствующая функция появилась на портале «Госуслуги» и судов.