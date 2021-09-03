Ребенок погиб во время детских шалостей в Краснодарском крае

Краснодар, 3 сентября. Врачи скорой помощи в Краснодарском крае констатировали смерть мальчика в парке, предположительно, от тяжелой травмы головного мозга, передает корреспондент ФАН.

В дежурную часть ОМВД по Павловскому району Краснодарского края 2 сентября медики передали сообщение, что на территории центрального парка в станице Новопластуновская погиб семиклассник.

Силовики организовали проведение проверки, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

«По предварительным данным, 13-летний ребенок ударился головой об металлическое ограждение забора во время игры, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он тут же потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Приехавшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи не смогли спасти ему жизнь, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия».

Труп школьника направлен в морг для проведения вскрытия. Судебно-медицинские эксперты выяснят точную причину смерти ребенка. Силовики попытаются понять, есть ли вина в его смерти близких, которые обязаны присматривать за детьми.

Ранее полиция Лужского района Ленобласти возбудила уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда бетономешалки.