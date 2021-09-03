Владимир Шамахов: Далеко не все золотые медалисты поступили на бюджет

В этом году Северо-западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) побил собственный рекорд по количеству поданных заявлений. Как проходила приемная кампания? Хватило ли бюджетных мест медалистам? Какие специальности стали самыми востребованными? И почему с каждым годом становится все более востребованным средне-профессиональное образование? На эти и другие вопросы ответил директор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Шамахов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В этом году, по признанию Владимира Шамахова, приемная кампания была достаточно сложной. Если в 2019 году студентов набирали только в очной форме, в 2020 — только дистанционно, то сейчас эти два формата пришлось соединить. Но несмотря на некоторые трудности, связанные с отсутствием подобного опыта, именно сочетание очной и дистанционной формы наиболее приемлемо как для приема студентов, так и для их обучения, считает директор СЗИУ РАНХиГС.

По его словам, только на очное обучение в этом году зачислено 3080 человек, что на 25% больше, нежели в прошлом. На бюджет попали только 9% абитуриентов, остальные 91% будут учиться платно.

«В среднем конкурс на бакалавриат — 40 человек на место, в магистратуру — 20 человек, на платное обучение конкурс составил 4,2 человека на место. На первом месте среди предпочтений абитуриентов — «Реклама и связи с общественностью». Там конкурс составил 105 человек на место, на втором месте — «Юриспруденция и экономическая безопасность» — 79 [человек на место]», — поделился данными Шамахов.

Причем не всем медалистам удалось попасть на бюджетное место в Президентскую академию, но они решили не изменять решения относительно выбора вуза и остались учиться на платном отделении. По его словам, это еще одна новая тенденция — когда абитуриент ориентируется на «вуз своей мечты», а не бюджетное место в неважно каком вузе. И родители, и сама молодежь теперь понимают: важно качество образования, а не формальный диплом. И факт, что в некоторых вузах произошел недобор абитуриентов на бюджетные места, это подтверждает.

«Абитуриентом с самым высоким баллом у нас стала выпускница из Читы, у нее 299 баллов. Стобалльников — 80 человек. А золотых медалистов оказалось 314 на 275 бюджетных мест. Получилось так, что золотые медалисты далеко не все поступили на бюджет, а поступили на платное», — сказал директор академии.

sziu.ranepa.ru / Пресс-служба СЗИУ РАНХиГС

При этом он отметил, что количество бюджетных мест не уменьшилось, просто вуз стал более востребованным среди абитуриентов и вырос конкурс. Плюс к этому золотые медалисты, которых сейчас стало больше, лишены особых привилегий при поступлении. Золотая медаль — это возможность получить всего лишь пять баллов дополнительно. В то же время увеличение количества желающих получить именно средне-профессиональное образование — это общий тренд, считает Шамахов, который складывается из-за того, что «вышка» слишком долго окупается.

«Получить высшее образование — довольно затруднительно, в том числе и финансово. Есть подсчеты аналитиков, которые говорят, что в среднем затраты на высшее образование начинают оправдываться после 12 лет работы. Те, кто выбирает дорогу идти сразу работать или идти работать после получения специального образования, в течение 10 лет и больше экономически выглядят лучше. Тем более что рабочих специалистов сейчас мало, и им начинают хорошо платить. А люди с высшим образованием не очень хотят идти на рабочие специальности, даже если там хорошо платят», — объяснил руководитель СЗИУ РАНХиГС.

По словам Шамахова, сейчас материальная заинтересованность отодвигает у молодежи интерес к получению высшего образования, но это — нормальный процесс. В итоге тенденции сплетутся в нечто общее: в России будут и сильные профессионалы с высшим образованием, и хорошие специалисты, работающие там, где «корочка» вуза не требуется.

pixabay.com / StartupStockPhotos

Материальный интерес движет и теми, кто отказывается и от вуза, и от средне-профессиональных образовательных учреждений в пользу каких-нибудь курсов. Директор Президентской академии считает, что это — вполне здравое решение, если человек не претендует на серьезные должности.

«Они нормально мыслят. Если хочешь быть просто специалистом, то необязательно иметь высшее образование. Конечно, если желаешь стать креативщиком, управленцем, ученым, тогда высшее образование необходимо. Оно поможет овладеть фундаментальными, базовыми основами», — сказал Шамахов.

Однако за компетенциями высшему образованию не угнаться никогда, уверен он. Если «вышка» начнет делать ставку на компетенции, то всегда будет проигрывать средне-профессиональному образованию или вовсе его отсутствию.