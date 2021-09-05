Битва за Дейр эз-Зор: как русские помогли армии Сирии закрепить успех в войне с ИГ

Осень 2017 года для Сирийской Арабской Республики и ее союзников ознаменовалась несколькими важными успехами в кампании против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1). При поддержке ВКС России проправительственным силам удалось освободить обширные территории сирийской пустыни, закрепиться в Центральной Сирии и начать операцию по возвращению контроля над восточной частью страны.

Началом крупной войсковой операции стало продвижение к Дейр эз-Зору — ключевому административному центру на востоке Сирии. На тот момент город более трех с половиной лет находился в осаде боевиков ИГ: защитники Дейр эз-Зора постоянно испытывали проблемы со снабжением, вели плотные позиционные бои, однако уверенно держались против сил террористической группировки.

После закрепления в Центральной Сирии и ликвидации террористической угрозы в районе Акербата в Восточной Хаме передовые части сирийской армии при поддержке России наконец смогли прорвать окружение и деблокировать Дейр эз-Зор. Прорыв армии на помощь защитникам города предрешил последовавший вслед за ним военный разгром основных сил ИГ в конце 2017 года.

К четырехлетней годовщине прорыва осады сирийского Дейр эз-Зора руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum вспоминает события августа-сентября 2017 года, в ходе которых армия Сирии и союзные силы пришли на выручку блокированному гарнизону города и закрепили успехи в войне против «Исламского государства», дойдя до берегов реки Евфрат.

Война на берегу Евфрата

Сирийский Дейр эз-Зор стал ареной кровопролитных боев между сирийской армией и группировками антиправительственных сил еще в 2013 году. В 2014-м ситуация в провинции Дейр эз-Зор приняла угрожающий оборот после того, как в апреле банды ИГ прорвались через сирийско-иракскую границу в район населенного пункта Аль-Бу Кемаль. К лету силы террористической группировки контролировали район сирийской пустыни близ насосной станции Т2, территории к северу от Евфрата и западную часть провинции.

Поняв, что продвижение отрядов из Ирака уже не остановить, боевики других группировок в массе своей либо бежали с занимаемых территорий, либо добровольно переходили на сторону ИГ. В итоге 3 июля силы самопровозглашенного «халифата» установили полный контроль над провинцией Дейр эз-Зор, взяв без единого выстрела Аль-Маядин и Аш-Шухейль, а также крупнейшее месторождение нефти Аль-Омар.

Федеральное агентство новостей /

Неподконтрольным боевикам остался только сам Дейр эз-Зор: силы ИГ осадили город и прилегающие к нему территории со всех сторон. Кроме того, к осени 2014 года под контролем боевиков оказались районы города, ранее захваченные «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Свободной сирийской армией» (ССА), а также крупные острова в дельте реки Евфрат — Хувейджа Катыа и Хувейджа Сакр. Однако, несмотря на плотные городские и сельские позиционные бои, защитникам Дейр эз-Зора удалось сдержать первые наступательные порывы ИГ и не допустить полного захвата города.

С этого момента началась затяжная блокада Дейр эз-Зора, которая продлится в общей сложности три года и два месяца.

Гвардия умирает, но не сдается

К лету 2017 года обстановка в осажденном Дейр эз-Зоре приняла крайне сложный и опасный характер. В городе находились силы 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии САР под командованием генерал-майора Иссама Захреддина и бронетехника 137-й механизированной бригады генерала Мохаммада Хаддура. Кроме того, поддержку гарнизону Дейр эз-Зора оказывали местные ополчения Сил национальной обороны (NDF) Сирии. Тем не менее, основными силами защиты города считались именно отряды Иссама Захреддина, стратегический гений и рвение которого позволили грамотно организовывать оборону Дейр эз-Зора.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, значительную поддержку осажденному гарнизону Дейр эз-Зора оказывала авиация. ВВС Сирии наладили снабжение сил Республиканской гвардии и немногих оставшихся жителей города по воздушному мосту, который регулярно поставлял продукты, оружие и необходимые боеприпасы. С 2015 года активную роль в обороне Дейр эз-Зора стала играть российская авиация: самолеты ВКС РФ наводились по координатам, присланным защитниками города, и вели плотный огонь по наступающим силам ИГ. Так, в июле 2016 года российские истребители нанесли удары в районе полей Ат-Таим и кольцевой развязки «Панорама», чтобы предотвратить наступление боевиков на гору Джебель ас-Сарда — ключевую высоту в окрестностях Дейр эз-Зора, считавшуюся первой линией обороны города и военного аэропорта. В результате массированной атаки защитникам города удалось отбить контратаку ИГ.



Однако в дело обороны Дейр эз-Зора существенно вмешались Соединенные Штаты. 17 сентября 2016 года, в результате внезапного вечернего налета самолеты Международной антитеррористической коалиции на протяжении часа вели плотный огонь по высоте Джебель ас-Сарда. В результате атаки погибли 90 сирийских солдат, еще 11 были серьезно ранены — но, что самое страшное, благодаря самолетам США боевики ИГ смогли захватить ключевую высоту и начать прямые атаки на аэропорт Дейр эз-Зора. Очевидцы событий сообщали, что боевики поднялись в атаку сразу после того, как самолеты коалиции прекратили бомбить позиции Республиканской гвардии.

Федеральное агентство новостей /

В стратегическом смысле, удар коалиции по защитникам Дейр эз-Зора заметно обескровил осажденный гарнизон и привел к катастрофическим последствиям на фронте вокруг города. Массированное наступление ИГ и непрекращающиеся атаки, начиная с сентября 2016 года и заканчивая весной 2017-го, привели к тому, что линия боевого соприкосновения вокруг Дейр эз-Зора переместилась вплотную к воротам авиабазы, взлетной полосе аэропорта и развязке «Панорама», считавшейся воротами в жилую часть города. Де-факто, зона контроля сирийской армии и союзников оказалась разделена на два плохо связанных анклава: единственным местом, которое использовалось войсками для коммуникации и снабжения, стал район городского кладбища, находившегося под непрерывным обстрелом.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с военными сложностями, в самом Дейр эз-Зоре нарастала гуманитарная катастрофа. Согласно официальным данным на февраль 2016 года, в городе проживало около 200 тысяч человек, в то время, как осада привела к перманентному голоду среди гражданского населения и военных. Некоторое время действовал воздушный мост ВВС Сирии и ВКС России, которые сбрасывали в город гуманитарную помощь от ООН. Однако в январе 2017 года поставки по воздуху были прекращены из-за близости огневых позиций боевиков. В результате, смертность в Дейр эз-Зоре заметно возросла.

Предпосылки

Ухудшение обстановки в Дейр эз-Зоре потребовало от сирийского командования проработки операции по восстановлению контроля над регионом. Однако для того, чтобы сорвать осаду Дейр эз-Зора и выбить боевиков ИГ из ключевых областей Восточной Сирии, сирийской армии понадобился год. За это время Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы достигли значительных успехов и стабилизировали обстановку в Центральной Сирии.

Освобождение Пальмиры

Для продолжения контртеррористической операции против «Исламского государства» необходимо было вернуть контроль над Пальмирой, которую боевики вновь захватили в результате наступления 11 декабря 2016 года. Весь январь 2017 года союзники копили резервы и силы для наступления на позиции ИГ: в итоге сирийские правительственные силы, российские военные советники и сотрудники ССО, а также проиранские подразделения и отряды «Хезболлы» собрали наступательную группировку войск в размере до семи тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

С середины января 2017 года началось широкое контрнаступление по всей линии фронта. Уже к концу месяца силы сирийской армии продвинулись на 15 километров от авиабазы Т4 в Тиясе и создали плацдарм для возвращения в Пальмиру. В результате упорных боев к концу февраля 2017 года проправительственные силы освободили часть нефтегазовых месторождения к северо-западу от Пальмиры и вплотную подошли к древнему городу. 2 марта министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Пальмира вновь находится под контролем сирийской армии.

Федеральное агентство новостей /

Бои в сирийской пустыне

Для того, чтобы добиться стратегического преимущества перед началом глобального продвижения на восток Сирии, правительственным войскам необходимо было закрепиться в пустынных и горных районах провинции Хомс, которые все еще находились под контролем ИГ. В результате трехмесячных боев проправительственные силы при активном участии русских освободили от «Исламского государства» газовые поля Аш-Шаир к северу от Пальмиры, а проиранские ополченцы заняли фосфатные месторождения Хнейфиса к югу от древнего города.

Федеральное агентство новостей /

В результате Пальмира была избавлена от стратегического окружения с юга, при этом в город вновь был открыт свободный доступ из Дамаска. А сирийской армии представился серьезный шанс выйти на зачистку сирийской пустыни. 30 мая сирийская армия вместе с Национальными силами обороны и иракскими военизированными формированиями заняла район Хельба в юго-восточной провинции Хомс, приблизившись, таким образом, к границе с Ираком на расстояние 50 километров.



Продолжительные бои вокруг Пальмиры привели к тому, что боевики «Исламского государства» вынуждены были перегруппироваться и оставить часть территорий, чтобы соединить все свои отряды в районе Эс-Сухне и тем самым не допустить сирийские правительственные силы вдоль по трассе к Дейр эз-Зору. 13 июня отряды «Лива Фатимиюн» практически без боя заняли город Арак и близлежащие газовые месторождения, на следующий день сирийская армия вышла к насосной станции Т3 и заняла перекресток Ат-Талила, долгое время считавшийся основным рубежом обороны ИГ. В результате отступления и перегруппировки ИГ проправительственные силы к 23 июня заняли первые точки в сирийской пустыне — Ард аль-Вашаш, плотину Аль-Ваир и обширные районы в пределах 25 километров от насосной станции Т2.

Федеральное агентство новостей /

Наступление в провинции Ракка

После зачистки всей провинции Алеппо от боевиков «Исламского государства» и восстановления контроля над участком шоссе на Ракку от Итрии до Ар-Расафы, сирийская армия встала перед необходимостью освобождения значительных территорий на юге провинции Ракка, чтобы выйти непосредственно в окрестности Дейр эз-Зора.



14 июля 2017 года сводные силы сирийской армии во главе с «Силами Тигра» Сухейля аль-Хасана начали наступление на юге провинции Ракка, продвигаясь к югу от города Ар-Расафа при поддержке российской авиации. В последующие несколько дней под контроль правительственных войск перешел ряд нефтяных и газовых месторождений на юге провинции, в частности, крупное поле Дбейсан. К 18 июля правительственные силы вытеснили ИГ из западной и юго-западной частей провинции Ракка, одновременно достигнув окраин гор Джебель аль-Бишри, в которых проходили тайные маршруты и коммуникации боевиков ИГ между Дейр эз-Зором, Эс-Сухне и Акербатом.

Федеральное агентство новостей /

К 21 июля сирийская армия продвинулась на расстояние 30−35 километров к востоку от Ар-Расафы и интенсифицировала наступление на западном берегу реки Евфрат. Ключевой целью наступающих сводных сил стал город Маадан, за которым проходили административные границы провинции Дейр эз-Зор. 27 июля войска сирийской армии продвинулись в пределах четырех километров от Маадана и, заблокировав немногочисленный гарнизон ИГ в городе, впервые пересекли границу провинции Дейр эз-Зор с западного направления.

Битва за Акербат

Летом 2017 года сирийская армия столкнулась с тяжелой ситуацией на фронте, в ходе которой необходимо было ликвидировать значительные силы боевиков в Восточной Хаме для продолжения наступления на Дейр эз-Зор. Центром укрепрайона ИГ стал населенный пункт Акербат — самая западная точка контроля боевиков, превращенная за несколько лет в неприступную цитадель.



Пользуясь сложным рельефом местности и многочисленными оборудованными в пустыне убежищами, боевики ИГ продолжали курсировать между Раккой и Акербатом, нападая на газовые месторождения в районе Пальмиры. В городе скопилось до полутора тысяч боевиков с тяжелым вооружением и боевой техникой, танками, артиллерией и «шахид-мобилями», а также иностранные террористы и диверсанты, оснащенные по последнему слову военной техники.

Федеральное агентство новостей /

Первые две попытки окружить укрепрайон Акербата и купировать угрозу продвижения ИГ в Восточной Хаме не увенчались успехом: несмотря на качественную поддержку ВКС РФ, уничтожавшей маршруты переброски боевиков, сирийская армия долгое время не могла взломать оборону сил террористической группировки. Только после переброски элитных подразделений «Охотники на ИГИЛ»1 и «Силы Тигра», а также, по данным ряда СМИ, отрядов «ЧВК Вагнера», район Акербата удалось отрезать от коммуникаций и начать операцию по освобождению анклава. В результате, ко 2 сентября Акербат был освобожден силами сирийского спецназа.

Федеральное агентство новостей /

Ключи к Евфрату

В начале августа 2017 года стало известно, что террористы начинают бежать из районов Восточного Хомса, который представляли собой наиболее важные в стратегическом плане точки. На фоне потери Мосула и плотной осады Ракки проамериканскими силами, значительные силы ИГ были отведены из Акербата и Эс-Сухне к востоку от Пальмиры по горным маршрутам и тропам в сторону осажденного Дейр эз-Зора.



Консолидацией боевиков ИГ и воспользовались проправительственные силы для формирования плацдарма для наступления на Дейр эз-Зор. 23 июля силы 5-го добровольческого штурмового корпуса осадили Эс-Сухне, который на тот момент оборонял незначительный, но крайне фанатичный гарнизон боевиков. Несмотря на то, что войскам удалось занять первые оборонительные порядки в непосредственной близости от населенного пункта, плотность огня и фланговые контратаки ИГ вынудили перебросить к Эс-Сухне дополнительные армейские силы. Ко 2 августа, после продолжительных боев, террористы начали отход из города, чтобы сохранить часть подразделений в предстоящей битве за Дейр эз-Зор. На следующий день правительственные силы взяли под контроль 20% города, а полностью Эс-Сухне была освобождена к 5 августа.



Вместе с тем, собирающаяся для наступления на Дейр эз-Зор сирийская армия оставалась крайне уязвимой на всем протяжении от Пальмиры до Эс-Сухне, где противник проводил фланговые контратаки. Так, 9 августа боевики ИГ провели крупномасштабное наступление на востоке провинции Хомс возле насосной станции Т-2. В результате часового ожесточенного боя атака была в конечном итоге отражена: командование армии сообщило, что более 80 боевиков ИГ были убиты, потери армейских сил составили 22 солдата.



Чтобы обезопасить фланги от непрекращающихся атак, сирийская армия провела 11 августа две войсковые операции. В результате высадки десанта на стыке границ провинций Хомс, Хама и Ракка к северу от Эс-Сухне отряды «Сил Тигра» заняли Аль-Кадир и 12 километров территории вокруг оазиса Аль-Кум, тем самым перерезав основные коммуникации боевиков ИГ между тремя провинциями и обезопасив подходы к трассе на Эс-Сухне. После подхода основных сил сирийской армии к месту десанта 23−24 августа, правительственные силы освободили более двух тысяч квадратных километров территории и заблокировали силы ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно с успехами севернее трассы, сирийской армии удалось сковать боями силы ИГ в районе селения Хумейма в сирийской пустыне, с которого также открывался доступ в провинцию Дейр эз-Зор. Спустя десять дней боев силы ИГ оставили населенный пункт. Таким образом, спустя четыре года войны, под контроль правительственных сил полностью перешла линия нефтепровода, тянущаяся от Ирака до побережья Средиземного моря.

Прорыв

Начиная с конца августа 2017 года, сирийская армия и военные советники России начали планирование операции по деблокированию Дейр эз-Зора. О том, что город на Евфрате станет следующей целью продвижения сирийской армии при поддержке ВКС РФ, 25 августа сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской:

«Сейчас основные усилия правительственных войск и группировки Вооруженных Сил РФ сосредоточены на разгроме последнего оплота вооруженных отрядов ИГ в районе Дейр эз-Зора. С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГ на территории Сирии. Именно туда террористы ИГ стягивают оставшиеся у них силы: туда переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки».

Взятие Эс-Сухне и ликвидация угрозы ИГ со стороны Акербата позволила сирийской стороне и союзным силам интенсифицировать действия в направлении Дейр эз-Зора. 27 августа сирийская армия начала продвижение вдоль трассы Хомс — Пальмира, пробившись к 29 августа на позиции близ селения Ганем аль-Али в 66 километрах от города Дейр эз-Зор. Продвинуться сирийским войскам помогли ВКС РФ, которые за сутки уничтожили 26 единиц техники и два укрепрайона ИГ в окрестностях осажденного города.

Вход сирийской армии в провинцию Дейр эз-Зор вызвал массированные передвижения на территориях «Исламского государства»: по данным МО РФ, боевики начали переброску тяжелой техники, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами. Консолидация техники ИГ в районе самого Дейр эз-Зора была прервана ВКС РФ, которые 1 сентября уничтожили скопления боевиков в районе Джебель ас-Сарда, в районе Ар-Рашидия, у кольцевой развязки «Панорама», а также близ военных складов в Айяше.



Параллельно с ударами ВКС РФ к городу продвигались силы элитной бригады «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана. 31 августа правительственные силы установили полный контроль над горным массивом Джебель аль-Бишри к западу от Дейр эз-Зора. Ко 2 сентября «Силы Тигра» совместно с отрядами 5-го добровольческого штурмового корпуса и афганского ополчения «Лива Фатимиюн» продвинулись от горного массива в направлении холмов Джебель Назырат аль-Бишри, Джебель Азман и Джебель Адима, прикрывавших трассу на Дейр эз-Зор. На следующий день сводные силы сирийской армии вышли в сторону шоссе № 7, и, закрепившись в населенном пункте Эш-Шола, продолжили наступление на восток.

Федеральное агентство новостей /

К 4 сентября силы сирийской армии были в пределах трех километров от цели: отряды 5-го корпуса, соединившись с силами 18-й бронетанковой дивизии, зачистили шоссе № 7 и заняли город Кабаджоб. Вместе с тем, передовые отряды сирийской армии уже начали прощупывать позиции боевиков ИГ в непосредственной близости к Дейр эз-Зору — 6−10 километрах от города на перекрестке Айяш, а также со стороны базы 137-й бригады Республиканской гвардии.



Поддержка российской авиации в эти дни не прекращалась ни на сутки: под удар ВКС РФ попадали склады с боеприпасами, бронетехника, грузовики и огневые точки артиллерии ИГ. В целом, по данным Минобороны РФ, в первые дни сентября 2017 года ВКС РФ совершили более 80 боевых вылетов для поддержки наступления правительственной армии Сирии на Дейр эз-Зор.

Осада Дейр эз-Зора была прорвана 5 сентября 2017 года. Ночью ВКС РФ уничтожили более 100 боевиков ИГ на подступах к городу, однако главный удар российские военные припасли на утро. С борта фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота были осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по позициям ИГ возле Дейр эз-Зора. В результате точного удара были ликвидированы объекты управления и узел связи, склады с вооружением, а также предприятие по ремонту бронетехники боевиков.

СИРИЯ #ВИДЕО Объективный контроль попадания крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов на территории САР в районе Дейр-эз-Зора pic.twitter.com/rgqAaykxMV — Минобороны России (@mod_russia) September 5, 2017

Удар российских крылатых ракет предрешил падение блокады Дейр эз-Зора: около 14:00 по местному времени наступающие отряды «Сил Тигра» встретились с Иссамом Захреддином и бойцами 104-й и 137-й бригад. Защитники города не могли скрыть своих эмоций: наконец, трехлетняя осада города была окончена.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о деблокировании Дейр эз-Зора, а президент Сирии Башар Асад поблагодарил сирийских военных и союзников за блестяще проведенную операцию. Кроме того, 6 сентября Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге письмо по случаю прорыва трехлетней блокады Дейр эз-Зора. В своем письме президент России высоко оценил важность стратегической победы, обозначив ее как ключевой этап на пути к освобождению сирийской земли от терроризма. Кроме того, российский лидер выразил уверенность в победе и возвращении мира в Сирии.

Бой продолжается…

Прорыв блокады Дейр эз-Зора стал важной вехой сирийского конфликта — однако на ней история войны против «Исламского государства» не заканчивается. Для того, чтобы остановить экспансию террора, требовалось нанести группировке сокрушительное военное поражение, после которого боевики ИГ не смогли бы вести столь широкую деятельность, которую проводили еще три года тому назад. И в первую очередь — выбить боевиков террористической группировки из занятых районов Дейр эз-Зора и окрестностей.



После того, как «Силы тигра» и войска 17-й дивизии двинулись на юг от базы 137-й бригады в направлении военных складов в районе Айяш 5−7 сентября, следующей целью командования сирийской армии стала деблокада района аэропорта Дейр эз-Зора и зачистка ключевой высоты Джебель ас-Сарда. 9 сентября после массированного авиаудара ВКС РФ сирийская армия прорвала осаду аэропорта и района жилой застройки Гарабеш, а также перехватила контроль над холмом Теллят Аллюш в пределах периметра городского кладбища.



Следующий этап боев в Дейр эз-Зоре растянулся на два месяца: боевики «Исламского государства» не собирались сдавать позиции в захваченных городских кварталах. 14 сентября 2017 года сирийская армия начала наступление с целью отбить оставшиеся контролируемые ИГ районы города Дейр-эз-Зор, заняв район Аль-Багилия. К 17 октября сирийская армия окружила оставшиеся силы боевиков в восточной части города, проведя десант на восточный берег реки Евфрат. По сообщениям СМИ, в проведении операции сирийских войск вокруг города деятельное участие принимали силы «ЧВК Вагнера», которые отрезали боевиков в Дейр эз-Зоре от логистических линий через Евфрат и создали огневой плацдарм на противоположной стороне великой реки.



Оказавшись в полном окружении, без возможности переплыть реку и уйти к другим комбатантам, оставшиеся боевики сдавали квартал за кварталом и уничтожались проправительственными силами. 3 ноября 2017 года сирийская армия полностью отбила у ИГ город Дейр эз-Зор и его окрестности, а уже 17 ноября пал последний оплот обороны боевиков — остров Хувейджа Катыа, где была полностью уничтожена группа из нескольких десятков боевиков.



Полного освобождения Дейр эз-Зора не дождался его главный защитник — Иссам Захреддин. После непродолжительного отпуска и встречи с семьей в Эс-Сувейде сирийский генерал вернулся в город с намерением продолжить бои с террористами. Однако 18 октября 2017 года, за две недели до освобождения города, Захреддин погиб в результате взрыва мины на острове Хувейджа Сакр в дельте Евфрата. Тем не менее, дело «Льва Республиканской Гвардии» было продолжено его соратниками: уже к декабрю 2017 года сирийская армия, ВКС РФ и союзные силы смогли переломить хребет военной машине «Исламского государства».

«Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные на территории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.