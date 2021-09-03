Генсек НАТО призвал Россию раскрыть подробности военных маневров «Запад-2021»

Брюссель, 3 сентября. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть информацию о военные учениях «Запад-2021», передает Reuters.

По его словам, Западу необходимы эти данные в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, а также Польши и Украины. России следует «вести себя предсказуемым образом», полагает Столтенберг.

«Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения», — добавил генсек НАТО.

Маневры «Запад-2021» начнутся 10 сентября и продолжатся до 16 сентября. Учения будут проходить на полигонах в России и Белоруссии. К тренировкам привлекут около двух тысяч военнослужащих из стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.