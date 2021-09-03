Депутат Милонов отреагировал на выстрел прахом фаната на концерте диджея Tiesto

Скандальная выходка на концерте в Великобритании может быть воспринята горячими поклонниками своих кумиров как призыв к суициду. Таким предположением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник отреагировал на новость о том, что родители покончившего с собой фаната электронной музыки попросили развеять его прах на фестивале, где выступал диджей Tiesto. Организаторы концерта воплотили это пожелание с помощью конфетти-пушки.

«Это — неуважение к умершему человеку, полное отрицание бессмертной души. Это — отказ от уважения традиций, который приобретает такие дикие формы. Есть правила, которые сложно описать юридическим языком — уважительного уважения к памяти умершего. Для нормального человека они не требуют детализации: понятно, что этого нельзя делать. Это — аморально, абсолютно противоестественно», — заявил депутат.

Виталий Милонов также отметил, что, по его мнению, сами супруги, чье необычное пожелание было исполнено, в конце концов пожалеют о содеянном.

«Безусловно, это знак абсолютно нового отношения к умершим. По сути дела, ради какого-то хайпа люди готовы делать самые противоестественные вещи. Когда родители придут в норму, они поймут, что им некуда пойти на могилу к сыну. ˂…˃ Они просто отдали сожженное тело своего сына под ноги беснующимся фанатам. Это — омерзительно и противоестественно», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он предположил, что подобное событие может быть воспринято многими фанатами как руководство к действию ради привлечения внимания своих кумиров.

«В эпоху тотальной защиты всяких прав и свобод попрано самое главное право — свобода и достоинство человека, ради хайпа. ˂…˃ По сути дела, это призыв к суициду. Пропаганда суицида. Суицид перестает быть чем-то аморальным и недопустимым, поскольку к суицидникам с таким уважением относятся», — сказал народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал подачу иска от 20 штатов Америки против администрации президента США Джо Байдена. По словам собеседника, заботясь о правах трансгендеров, американцы забыли о правах абсолютного большинства людей.