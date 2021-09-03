«Промысел божий»: Онищенко пошутил по поводу Зеленского и «черепно-мозговой травмы»

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко с юмором и сочувствием воспринял новость, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в США презентовали книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма», изданную американо-украинским медицинским фондом. Ранее на эту новость обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая пошутила по поводу того, что церемония вручения этой книги сопровождалась рассуждениями, как помочь Украине избавиться от энергетической зависимости.

«Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя двусмысленность ситуации с подарком Зеленскому, Геннадий Онищенко прибег к аллегориям.

«Похоже, то, что мы увидели, — это промысел божий. Видимо, издание книги со столь говорящим названием — это последнее достижение этого американо-украинского фонда, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — А промысел я вижу в том, что ничего не происходит случайно. Возможно, у господина Зеленского и впрямь есть какая-то «черепно-мозговая травма», и не факт, что «легкая». «Ушиб», который он получил, из лицедеев, не имея ни малейшего политического опыта, став во главе крупного европейского государства, это и есть та самая «черепно-мозговая травма», наличие которой он нередко демонстрирует, сильно нас этим огорчая».

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Геннадий Онищенко подчеркнул, что в данном случае говорит о «черепно-мозговой травме» исключительно в переносном смысле, используя этот термин только как фигуру речи, но никак не медицинский диагноз. Говоря о своих переживаниях по поводу будущего Украины, Онищенко напомнил о статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой доказывается, что мы — единый народ. Именно поэтому в России не могут не волноваться о судьбе Украины и ее жителей, подчеркнул Онищенко.

«Мы не можем без эмоций смотреть на происходящее на Украине. Надеюсь, промысел божий продолжится, и после всех этих «черепно-мозговых травм» мы все-таки снова станем единым государством», — добавил парламентарий.

Ранее Геннадий Онищенко в довольно резких выражениях оценил выступление Зеленского по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. После встречи с Байденом украинский президент отправился в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.