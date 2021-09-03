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Пистолет-пулемет ППК-20 вошел в аварийный запас летчиков ВКС России
Армия
Пистолет-пулемет ППК-20 вошел в аварийный запас летчиков ВКС России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 3 сентября. Российский пистолет-пулемет ППК-20 вошел в комплект выживания летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщили в СМИ.

Новое оружие будет укладываться в носимый аварийный запас (НАЗ) боевых самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Соответствующие работы по укладке пистолетов-пулеметов в НАЗ начнутся в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что стрелковое оружие будет включаться в комплекты выживания всех боевых самолетов истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации. Ранее советские и российские летчики не имели возможности брать с собой автоматическое оружие, поскольку для него не было предусмотрено место ни в кабине, ни в НАЗ. Как пояснил источник, поручение снабдить пилотов пистолетами-пулеметами дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Калашников» запустит серийное производство пистолета Лебедева для Минобороны РФ и МВД. «Царьград» отмечает, что ППК-20 был представлен на форуме «Армия-2021».

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