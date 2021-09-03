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Российская паралимпийская сборная опустилась на четвертое место в медальном зачете

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:39
Спорт
Российская паралимпийская сборная опустилась на четвертое место в медальном зачете
Global Look Press  /  Bob Martin for OIS

Токио, 3 сентября. Сборная России опустилась на четвертую строчку в медальном зачете летних Паралимпийских игр, которые продолжаются в Токио.

Российские паралимпийцы завоевали 10 медалей в 10-й соревновательный день 16-х Игр в Токио. Победителями соревнований стали Роман Жданов, а также пловцы, выигравшие комбинированную эстафету. В медальном зачете Паралимпиады сборную России обошла американская национальная команда. В активе спортсменов из РФ 107 наград разного достоинства, в том числе 34 золота. Сборная США обгоняет Россию за счет большего количества завоеванных серебряных медалей.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Сборная России выступает на турнире под флагом ОКР. Паралимпийцы из РФ представлены на турнире в 19 видах спорта из 22.

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