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Востоковед Кистанов объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова
Политика
Востоковед Кистанов объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Санкт-Петербург, 3 сентября. Россия может потерять уникальные морские ресурсы, расположенные вокруг Курильских островов, если «отдаст» кому-либо эти территории, заявил востоковед Валерий Кистанов.

Вокруг Курил каждый год ведется добыча морских ресурсов на много миллиардов долларов, к тому же, они возобновляемые. Помимо этого, там хорошие подводные течения. Таким образом он рассказал о потере огромных ресурсов, если российская сторона «откажется» от архипелага. Об этом историк рассказал на пресс-конференции в медиацентре «Патриота».

Журналист поинтересовался у Кистанова, правильно ли он понял, что сама идея о передачи Японии четырех островов означает для российской стороны большие проблемы на Дальнем Востоке.

«К этим аргументам есть супер важный фактор-эокономический, со сведением 200-сотной мильной зоны, мы теряем огромные морские ресурсы вокруг этих островов, а там они уникальные, там хорошие подводные течения, огромное количество морских ресурсов, там ведется добыча ежегодно морских ресурсов на много миллиардов долларов, причем они возобновляемые», — подчеркнул политолог.

Другое дело, если значительная часть ресурсов попадает под контроль не российских потребителей, а азиатских, заключил Кистанов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин во время Восточного экономического форума назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. По его словам, стороны заинтересованы в полной нормализации отношений.

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Все новости / Политика / Востоковед Кистанов объяснил, почему Россия никогда не отдаст Курильские острова
япония курилы кистанов
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