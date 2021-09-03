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Менее 1% прошедших полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» заболели COVID-19

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:28
Общество
Менее 1% прошедших полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» заболели COVID-19
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что менее 1% полностью привитых от коронавируса заболели COVID-19.

Согласно сообщению «Вектора», по обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем российским регионам, показатель заболеваемости среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59%. Также согласно данным, которые получены с начала вакцинации на территории России, доля заболевших коронавирусной инфекцией через 21 день после получения второго компонента «Спутника V» составляет 0,66%.

Ученые отметили, что доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79%, 1,3% и 0,93% для «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. Из этого следует, что все вакцины, которые зарегистрированы в РФ, эффективно защищают вакцинированных от COVID-19.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о переходе на выпуск «ЭпиВакКороны-Н». Новая вакцина проще в производстве, передает «Ридус».

Как ранее сообщалось, «Вектор» анонсировал скорый выход «ЭпиВакКороны-Н» в гражданский оборот. Регистрационное удостоверение было выдано 26 августа.

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вакцины вектор коронавирус
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