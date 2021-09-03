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Жителя Краснодара подозревают в изнасиловании девочки на молочной ферме
Происшествия
Жителя Краснодара подозревают в изнасиловании девочки на молочной ферме
pixabay.com  / 

Краснодар, 3 сентября. Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Как стало известно ФАН, силовики предполагают, что он совершил преступление в своей машине.

Несовершеннолетняя жительница станицы Ладожская 2 августа сообщила в правоохранительные органы об изнасиловании. По ее словам, 26-летний знакомый, вопреки ее желанию, посадил девочку в иномарку и насильно заставил вступить в половую связь на территории молочной фермы в Усть-Лабинском районе. Мужчина ей якобы угрожал физической расправой.

Оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали жителя Краснодара. Мужчину вместе с собранными материалами по происшествию доставили в местный отдел СКР.

На данный момент неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Но если вина в преступлении мужчины будет доказана, то его могут приговорить к длительному сроку тюремного заключения с отбыванием срока в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что отсутствие эрекции у злоумышленника спасло женщину от изнасилования в Евпатории.

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изнасилование краснодарский край
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