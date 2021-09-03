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ЛНР обвинила Киев в переброске разведгруппы ВСУ к линии фронта в Донбассе

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:22
Политика
ЛНР обвинила Киев в переброске разведгруппы ВСУ к линии фронта в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 3 сентября. Народная милиция ЛНР обвинила украинскую сторону в переброске разведгруппы ВСУ в район подконтрольного Киеву поселка Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ используют автомобили Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения.

По его словам, на одной из таких машин в район населенного пункта Троицкое прибыли сотрудники представительства Киева в СЦКК, а также украинская разведгруппа из семи человек.

«Личный состав разведгруппы перевозил оружие и боеприпасы, а также продовольственный паек из расчета на пять суток», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская сторона восстанавливает позиции ВСУ в районе Золотого. Работы проводят военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады. Эти позиции были оставлены украинской армией в рамках процесса разведения сил и средств, который прошел осенью 2019.

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ЛНР всу донбасс
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