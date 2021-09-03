Россиянка Горлова завоевала бронзу в метании клаба на Паралимпиаде в Токио

Токио, 3 сентября. Российская спортсменка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка заняла третье место в соревнованиях по метанию клаба.

Легкоатлетка продемонстрировала результат в 24,08 метра. Обладательницей золотой медали стала украинская спортсменка Зоя Овсий, метнув на 25,12 метра. Серебро соревнований завоевала американка Кэсси Митчелл.

Паралимпийцы выступали в категории F51, где представлены легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. Клаб является Паралимпийской заменой ядра весом ровно 397 грамм.

Российские атлеты, выступающие на Паралимпиаде-2020 завоевали 34 золотые медали, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. За предпоследний соревновательный день российская команда опустилась с третьей строчки на четвертую, уступив команде США. Игры завершатся 5 сентября церемонией закрытия.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по плаванию стали чемпионами в комбинированной эстафете. Пловцы показали лучший результат на Паралимпиаде в Токио.