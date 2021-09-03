Украинское правительство по-прежнему не хочет поворачивать на Восток

Москва, 3 сентября. Переориентация Украины на Восток невозможна и невыгодна. Так считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. О чем она и заявила в интервью для «РИА Новости».

facebook.com / Ольга Стефанишина

Ранее советник главы офиса президента Украины и делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, напротив, заявил, что Украина планирует развернуться на Восток. По его мнению, это случится в том случае, если страны Запада пренебрегут ее интересами в пользу РФ. Именно по этой причине дипломат посоветовал России дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем.

«У него очень широкий размах мыслей. Но есть определенная рамка, определенная государственная политика, которая формируется достаточно длительное время», — заявила Стефанишина.

По мнению политика, переориентация на Восток физически невозможна, вряд ли ее можно назвать выгодной. Об этом она заявила уже в другом интервью — для ИА «Слово и дело».

Это подтверждают и изменения в конституции, принятые Украиной в феврале 2019 года. Курс страны тогда был окончательно закреплен в сторону вступления страны в ЕС и НАТО. Однако Йоханнес Хан, занимавший ранее пост еврокомиссара по политике соседства и расширения Евросоюза, ранее предостерегал, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшее время просто бессмысленно.

Решение для «горемычной» Украины предложил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что для вступления в Альянс Киеву необходимо выполнить определенные алгоритмы. Для этого, по мнению Расмуссена, необходимо около двадцати лет. Но, как мы понимаем, времени у Украины нет.

Ранее сообщалось, почему Украина может стать отмывочной станцией для США.