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Светлана Пермякова показала первые кадры шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:16
Шоу-бизнес
Светлана Пермякова показала первые кадры шоу «Звезды в Африке»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 3 сентября. Популярная российская актриса Светлана Пермякова рассекретила свое участие в реалити-шоу на ТНТ. Звезда сериала «Интерны» снялась в программе «Звезды в Африке».

В связи с приближающейся премьерой звездным участникам наконец-то разрешили рассказать о проекте. В своем Instagram-аккаунте Пермякова выложила пост, в котором показала свое преображение для реалити-шоу.

На видео звезда «Интернов» сначала сидит в розовой гардеробной, занимаясь уходовыми процедурами, а после монтажного стыка — она без макияжа и с напуганным лицом удерживает на руке змею оранжевого цвета. В ролике сообщается, что премьера африканского проекта для телеканала ТНТ состоится уже в этом месяце.

«Ждем, смотрим, болеем. «Звезды в Африке» на ТНТ. Премьера 19 сентября в 20:00 [по московскому времени]», — сообщила популярная актриса.

О предстоящем проекте пока известно совсем немного. Ведущими шоу стали телезвезда Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. В новом проекте ТНТ примут участие 15 известных артистов, которые под взглядами камер будут бороться за главный приз — 15 миллионов рублей. Все средства с проекта будут направлены на благотворительность.

Ранее стало известно о неприятном инциденте, который произошел с главной звездой предстоящего реалити-шоу. Ольга Бузова во время одного из концертов решила прыгнуть в толпу, однако никто из зрителей не поддержал эту идею, из-за чего артистка упала.

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интерны пермякова звезды в африке
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