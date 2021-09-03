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Кемеровские хирурги провели сложную восьмичасовую операцию по пересадке печени

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:13
Общество
Кемеровские хирурги провели сложную восьмичасовую операцию по пересадке печени
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Кемерово, 3 сентября. Врачи Кузбасского гепатологического центра больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского выполнили сложнейшую операцию по трансплантации печени.

По сообщению пресс-службы администрации правительства Кемеровской области, сложность операции заключалась в том, что поврежденный орган пациента охватывал нижнюю полую вену, а также печеночные вены. Так, главный магистральный сосуд находился внутри поврежденного органа, что препятствовало его удалению.

Операция длилась более восьми часов. Сейчас 42-летний пациент находится под наблюдением специалистов. Новый орган не отторгается организмом и восстановил свою функцию.

Как ранее сообщалось, петербургские врачи спасли младенца с вывихом коленного сустава. С помощью уникальной методики они сократили время лечения с полутора лет до нескольких часов.

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