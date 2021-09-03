Появились подробности создания российского офшора на Курильских островах

Москва, 3 сентября. Ряд мер, нацеленных на создание офшорной зоны на Курильских островах, подготовило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На данный момент уже на двух территориях действуют особые условия налогообложения — на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. По словам главы Минвостокразвития Павла Волкова, инициативы по поддержке институтов на островах уже сформированы.

Так, ведомство рассматривает введение в регионе моратория на плановые проверки бизнес-отрасли со стороны контролирующих органов. Льгота должна действовать в течение минимум десяти лет, сообщает «Ведомости».

Некоторые из мер поддержки бизнеса озвучил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. Это освобождение предприятий от налога на прибыль, а также земельного и транспортного налогов. Также на островах планируется создание свободной таможенной зоны.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу прошел прямой эфир, посвященный развитию Дальнего Востока.