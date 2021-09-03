Что на самом деле сказал Ходорковский. Роман Носиков переводит с рукопожатного на русский

Я никогда не соглашусь с требованиями наших турбопатриотов о немедленном закрытии «предательской» прессы. Хотя, конечно, поставленные мною кавычки тут весьма условны и скорее являются следствием моего личного лицемерия и этикета.

Свобода слова — изумительная вещь. Просто нужно уметь ее готовить.

Как говорил вице-адмирал Геннадий Радзевский:

«Если позволить человеку говорить все, что он думает, рано или поздно он полностью разучится думать».

И это прекрасно, потому что действует прежде всего на тех, кому Россия на самом деле безразлична. Те, кому она небезразлична, думают, что говорят, прежде всего потому, что само небезразличие обязывает их быть аккуратными в отношении Родины. На наших уважаемых оппонентов это не распространяется, поэтому они — полностью свободны и несут все подряд, что приходит в голову, отучаясь думать и разоблачая себя слово за словом.

Отличный пример подобного бедствия — интервью, недавно данное беглым уголовным экс-олигархом Михаилом Борисовичем Ходорковским главному редактору газеты «Коммерсантъ» Константину Эггерту, именуемому себя «фон».

В течение этого интервью Михаил Борисович, расслабленный приятным фоном Эггерта и полной свободой слова, не скованной никакими моральными ограничениями, то и дело выносил из себя различные ценные и глубокие, как ему казалось, наблюдения, при этом не замечая, что он сообщает читателю нечто совершенно противоположное тому, что хотел бы.

Там есть потрясающие пассажи. Например, когда бывший комсомольский функционер Ходорковский рассказывает «фон» Эггерту о том, что у офицера разведки Владимира Путина «не хватает образования и глобального подхода, чтобы из своего представления, надерганного из разных кусочков и разных работ, создать некую единую концепцию и сделать ее делом своей жизни».

И «фон» это проглатывает, не моргая.

Или вот — небольшой штрих.

В одном месте Михаил Борисович сообщает нам, что выборов в России нет:

«<...> Разговаривая с режимом Путина, ты одновременно его укрепляешь, придаешь ему дополнительную легитимность, которой ему так не хватает, потому что выборов нет».

А в другом он сообщает нам нечто совершенно противоположное:

«С помощью Крыма Путин дал себе еще дополнительные пять-шесть лет персональной безопасности. Восстановить империю не было его стратегическим решением. Если бы это было стратегическим решением, я прошу прощения, при нынешней ситуации Украина была бы уже в составе России. Если твоя цель — восстановить империю, то ты должен быть готов к тому, что в какой-то момент ты тратишь свой политический ресурс, идешь даже против общественных настроений — для того, чтобы реализовать эту задачу. У Путина цель обратная. Он использует Беларусь или присоединение Беларуси, если это ему поможет вернуть себе доверие общества к следующим выборам».

Простите?

Мне показалось или только что Михаил Борисович, не моргнув глазом, заявил, что Путин — легитимно и демократически избранный президент? Я правильно понял, что Владимир Путин — тот самый свирепый диктатор — на самом деле демократ?

kremlin.ru / Администрация президента России

Опомнитесь, Михаил Борисович! Вам еще в Британии жить да жить, а вы такое. Вдруг британские власти решат, что Путин всенепременно должен вам отомстить за такое оскорбление?

И будем мы потом вас искать, как Скрипаля.

Но самое главное: вы, Михаил Борисович, когда врали — в первом случае или во втором?

Но больше всего меня заинтересовало другое место из интервью. Вот это:

«<...> Интерес у них — не великая Россия. Они об этом говорят, но это — не внутренние интересы. Внутренний интерес: яхты, шубохранилища, дворцы и так далее. Этого реально хочется. А великая Россия — это так, чтобы, так сказать, задницу прикрыть, прошу прощения».

Михаил Борисович, как мне кажется, достиг того состояния, которое предсказывал Радзевский.

Потому что для того чтобы прикрывать задницу «угрозе для западных стран», а именно так именовал нынешний российский режим Михаил Борисович в другом месте интервью, то, получается, Россия должна быть очень мощным прикрытием. С мощной экономикой, со стабильной политической системой, с лояльным населением, с хорошей демографией и прекрасными армией и спецслужбами. В общем, Россия должна быть настоящей полноценной сверхдержавой, чтобы обеспечивать задачу прикрытия такой задницы.

А теперь о заднице.

Дело в том, что врагов и конкурентов не бывает только у тех, кто никем не является, не имеет своих интересов и не в состоянии их проводить. У любого государственного образования, хоть мало-мальски проявляющего субъектность, неизбежно возникают конфликты.

Задницу прикрывать не нужно тем, у кого нет ни врагов, ни конкурентов по причине их ничтожности. Или потому что они прилежно выполняют все приказы тех, с кем могли бы конкурировать.

Когда же Ходорковский прямо говорит, что Россия представляет угрозу именно западному миру — то есть тому миру, который доминирует на нашей планете уже пару столетий — он тем самым сообщает, что современная Россия благодаря нынешней элите, благодаря ли или вопреки «шубохранилищам», игрок высшей лиги. Причем игрок успешный, меняющий игровой ландшафт под себя.

И именно это Михаил Борисович намерен исправить в случае, если ему повезет оказаться у власти.

Большое спасибо за предупреждение.

Мы уж лучше поживем в качестве угрозы, а не лакеев, с шубохранилищами, но без вас.