Дмитрий Пучков поддержал слова Владимира Путина о катастрофе в Афганистане

После ухода американских войск Афганистан оказался охвачен гражданской войной. Таким мнением поделился в беседе с ФАН писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что после вывода военного контингента США в Афганистане возникла гуманитарная катастрофа.

«Талибы («Талибан»1 — экстремистская организация, запрещена на территории РФ) только на стартовом этапе все заодно выступают. Сейчас, как только американцы ушли, они перегрызутся. Начнется гражданская война. Она, собственно, уже идет», — сообщил публицист.

Дмитрий Пучков обратил внимание так же и на то, что в настоящее время порядка 9,4 млрд долларов афганских госрезервов заморожены на счетах в США.

«Вместе с американцами сбежали все ценные и обученные государственные кадры — те, кто управлял страной последние 20 лет. Если нет нормальных администраторов и менеджеров — это катастрофа. Далее американцы вроде как арестовали все счета афганского государства — они остались без денег. Это только усугубит все остальное. Картина печальная. Плюс к этому — гражданская война», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Str

Он добавил, что Соединенные Штаты и впредь будут претендовать на роль мирового жандарма.

«Работорговлю, например, пришлось прекратить, но не потому что это плохо. Просто экономика уже так не работала. Так и здесь: где можно — военные силы, где военные не нужны — пропаганда как элемент горячей войны. Так всегда было и всегда будет», — подытожил Дмитрий Пучков.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил новость о том, что талибы захватили в Афганистане оставшееся от американцев вооружение общей стоимостью 85 млрд долларов. По его словам, Вашингтон сознательно передал все это в руки боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.