Столичные пингвины переехали в красноярский зоопарк

Московский зоопарк передал восемь пингвинов Гумбольдта на безвозмездной основе. Месяц пингвины находились в карантине. На днях познакомились со своими сородичами Лоло, Пепе и Мими. «Понаехавшим» птицам понравились новые условия, особенно бассейн и лужайка.

В дикой природе пингвины Гумбольдта живут в больших колониях. Именно поэтому специалисты парка несколько лет стремятся увеличить стаю. Передача пингвинов стала возможным благодаря программе размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных EAZA.

Теперь в зоопарке 11 пингвинят – четыре самки и семь самцов.