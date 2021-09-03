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Столичные пингвины переехали в красноярский зоопарк

Общество

Московский зоопарк передал восемь пингвинов Гумбольдта на безвозмездной основе. Месяц пингвины находились в карантине. На днях познакомились со своими сородичами Лоло, Пепе и Мими. «Понаехавшим» птицам понравились новые условия, особенно бассейн и лужайка.

В дикой природе пингвины Гумбольдта живут в больших колониях. Именно поэтому специалисты парка несколько лет стремятся увеличить стаю. Передача пингвинов стала возможным благодаря программе размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных EAZA.

Теперь в зоопарке 11 пингвинят – четыре самки и семь самцов.

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