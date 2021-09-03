Генерал ВС Китая высоко оценил конкурс «Авиадартс» на АрМИ-2021

Рязань, 3 сентября. Летчики ВВС Народно-освободительной армии Китая многому научились благодаря конкурсу «Авиадартс» на Международных армейских играх 2021 года, заявил китайский генерал Ван Чжопин.

Соревнования военных пилотов проходили под Рязанью в рамках АрМИ-2021. Представитель делегации из КНР высоко оценил мероприятие, отметив, что подобные состязания способствуют укреплению взаимодействия между странами в оборонной сфере.

«Данный конкурс предоставил всем летчикам отличную возможность учиться друг у друга. Безусловно, данное мероприятие внесло вклад в повышение уровня боеготовности», — заявил Чжопин.

Он добавил, что ВВС НОАК уже семь раз принимали участие в «Авиадартсе». Китайские пилоты всегда демонстрировали открытость и толерантность, благодаря чему смогли совершенствовать свои навыки вместе с летчиками из других стран.

Ранее сообщалось, что военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021. Кроме того Китай занял второе место на конкурсе «Морской десант», передает «Царьград».