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Генерал ВС Китая высоко оценил конкурс «Авиадартс» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:02
Армия
Генерал ВС Китая высоко оценил конкурс «Авиадартс» на АрМИ-2021
wikipedia.org  /  Danny Yu / CC BY-SA 4.0

Рязань, 3 сентября. Летчики ВВС Народно-освободительной армии Китая многому научились благодаря конкурсу «Авиадартс» на Международных армейских играх 2021 года, заявил китайский генерал Ван Чжопин.

Соревнования военных пилотов проходили под Рязанью в рамках АрМИ-2021. Представитель делегации из КНР высоко оценил мероприятие, отметив, что подобные состязания способствуют укреплению взаимодействия между странами в оборонной сфере.

«Данный конкурс предоставил всем летчикам отличную возможность учиться друг у друга. Безусловно, данное мероприятие внесло вклад в повышение уровня боеготовности», — заявил Чжопин.

Он добавил, что ВВС НОАК уже семь раз принимали участие в «Авиадартсе». Китайские пилоты всегда демонстрировали открытость и толерантность, благодаря чему смогли совершенствовать свои навыки вместе с летчиками из других стран.

Ранее сообщалось, что военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021. Кроме того Китай занял второе место на конкурсе «Морской десант», передает «Царьград».

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китай авиадартс арми-2021
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