Политолог Кистанов объяснил нелюбовь японцев к России

Санкт-Петербург, 3 сентября. Политолог, историк и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал о реальном отношении японцев к России.

Согласно социологическим опросам, японцы «не питают положительных чувств» к России. Негативнее они относятся лишь к Китаю, который занимает самую последнюю строчку соответствующего рейтинга, сказал Кистанов.

«Японцы считают, что СССР был агрессором и напал на Японию, отобрал острова. Сейчас Россия должна их вернуть», — отметил политолог в прямом эфире Медиагруппы «Патриот».

Нелюбовь к Москве связана с «целенаправленной обработкой» общественного мнения японскими политиками, различными экспертами и СМИ, считает Кистанов. Он также подчеркнул, что антироссийская пропаганда имеет большой эффект.

«Но на бытовом уровне это никак не проявляется. Я в личном общении с японцами не слышал, чтобы они что-то требовали, критиковали, (и говорили. — Прим. ФАН) что СССР их ограбил. На бытовом уровне этого нет», — объяснил эксперт.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Токио. По его словам, отсутствие мирного договора между странами является «нонсенсом».