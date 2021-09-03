Пользователи пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 3 сентября. Проблемы в работе веб-версии социальной сети «ВКонтакте» наблюдались ночью в четверг, 2 сентября. Пользователи пожаловались на трудности с доступом.

Около 86% юзеров сообщили о перебоях в работе сайта, 9% заявили о проблемах с авторизацией, еще 4% обратили внимание на сложности с доставкой сообщений во внутреннем мессенджере, свидетельствуют данные Downdetector.

«Сейчас все работает корректно. У пользователей веб-версии могли наблюдаться временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

Причины в сбоях работы сайта не уточняются. По состоянию на 15:04 по московскому времени было зафиксировано более 8,5 тыс. отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Ранее «ВКонтакте» объявила о запуске собственного почтового сервиса VK Почта. Теперь пользователи могут получать письма на адрес с коротким доменом @vk.com.