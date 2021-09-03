Росгвардия будет обеспечивать безопасность на международных соревнованиях в Казани

Казань, 3 сентября. Подразделения Росгвардии совместно с полицией будут обеспечивать безопасность во время проведения международных соревнований Игр стран СНГ, сообщает пресс-служба ведомства.

Спортивные мероприятия пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Росгвардейцы из Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области уже разместились в местах проведения соревнований, на объектах транспортной инфраструктуры, а также у рек Волга и Казанка.

«Особое внимание уделяется соблюдению законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и вопросам выполнения норм антитеррористической защищенности объектов», — подчеркнули в пресс-службе.

Игры стран СНГ в 2021 году проводятся впервые. Как ожидается, в состязаниях примут участие порядка 1,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии спасли от пожара два дачных поселка в Самарской области. Они воспользовались штатными огнетушителями из служебного автотранспорта, а также подручными средствами для ликвидации пламени.