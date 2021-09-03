Байден раскритиковал Верховный суд США из-за скандального закона об абортах

Вашингтон, 3 сентября. Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда США, оставившее в силе скандальный закон об абортах, принятый законодателями штата Техас.

В своем заявлении президент Соединенных Штатов назвал решение суда «беспрецедентным посягательством на конституционные права женщин».

Столь бурную реакцию Байдена вызвал закон штата Техас, принятый 1 сентября. Так называемый закон о «сердцебиении», запрещает большинство абортов, после того, как у плода может быть обнаружена сердечная деятельность, то есть примерно на шестой неделе беременности.

Закон вызвал острую реакцию как в самом Техасе, так и в других штатах США. Особенной критике законодательное решение подверглось со стороны феминисток и других представителей либеральной общественности, которые борются за гражданские права.

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Согласно закона, любой гражданин сможет подать в суд на клиники, которые будут проводить незаконные процедуры, родственников, поддерживающих желание женщины прервать беременность и других лиц, содействовавших этому.

«Вступление в силу закона, который дает частным гражданам в Техасе право подавать в суд на поставщиков медицинских услуг, членов семьи, поддерживающих женщину, осуществляющую свое право выбора через шесть недель, или даже друга, который отвозит ее в больницу или клинику, это развязывает неконституционный хаос и дает возможность самозваным правоохранителям оказывать разрушительное воздействие. Совершенно незнакомые люди теперь будут иметь право вмешиваться в самые частные и личные решения в области здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины. Этот закон настолько экстремален, что даже не допускает исключений в случае изнасилования или инцеста. И это не только дает возможность совершенно незнакомым людям вмешиваться в самые личные решения, принимаемые женщиной, — это фактически стимулирует их к этому с перспективой получить 10 000 долларов, если они выиграют свое дело», — говорится в официальном заявлении Джо Байдена.

В ответ на решение Верховного суда, Байден поручил Совету по гендерной политике и Управлению советника Белого дома предпринять необходимые меры для противодействия скандальному закону в правовом поле. Аналогичные поручения президент направил Министерству здравоохранения и Министерству юстиции. Совместно они должны изучить имеющиеся правовые инструменты для блокирования закона об абортах.

Верховный суд США отказался рассматривать противоречивый закон, сославшись на недостаточные полномочия пересматривать законодательство, фактически уклонившись от рассмотрения закона с точки зрения соответствия конституции США.