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Политолог Кистанов раскрыл истинную роль мирного договора в отношениях Москвы и Токио
Политика
Политолог Кистанов раскрыл истинную роль мирного договора в отношениях Москвы и Токио
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 3 сентября. Подписание мирного договора не изменит суть отношений между Москвой и Токио, уверен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Эксперт выступил в студии Медиагруппы «Патриот». Политолог прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал нонсенсом отсутствие соглашения между сторонами. По мнению востоковеда, документ имеет не такое большое значение для России. Он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Но я бы продолжил ваши слова и высказал бы крамольную мысль, которая идет в разрез с заявлением нашего лидера о том, что этот договор для нас ничего не меняет, потому что все проблемы, который должен решать мирный договор после окончания войны, были решены в 1956 году, когда была подписана советско-японская декларация», — подчеркнул эксперт.

Утвержденный документ декларирует перспективы развития взаимоотношений двух государств и нивелирует связанные с войной претензии. Востоковед Кистанов рассказал, чем обернется подписание мирного договора между Россией и Японией.

«Если мы даже подпишем договор, то он не придаст динамики нашим отношениям, хотя Япония говорит, что договор откроет широкие двери для экономических отношений, для нашего сотрудничества в области безопасности», — пояснил Кистанов.

Ранее рядовые японцы признали провал внешней политики Токио в отношении Москвы. По их мнению, помочь может пересмотр курса в адрес России.

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россия япония кистанов
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