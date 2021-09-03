Астахов вспомнил, как карьера разрушила его отношения с Кориковой

Москва, 3 сентября. Актер Сергей Астахов поделился историей о неудачном романе с актрисой Еленой Кориковой. Артист объяснил, почему не смог сохранить отношения с бывшей возлюбленной.

Звезда российского кино Сергей Астахов стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист рассказал о двух неудачных браках и вспомнил про роман, который так и не привел к свадьбе. Возлюбленной актера была звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова. Роман пары продлился два года, но закончился болезненным расставанием.

Астахов вспомнил, что именно актерская карьера привела к разрыву с возлюбленной. Об этом артист рассказал в интервью ведущему Борису Корчевникову.

«У нас были замечательные отношения, но недолгие. Я был уверен, что у нас все получится, но мы разные люди. Я вообще был сильно тогда заточен на карьеру. Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. Для нее это было неприятным откровением», — поделился артист.

Астахов вспомнил, что так и не смог дать возлюбленной то, что ей было нужно, и полностью сосредоточился на работе. Именно это разрушило его роман с Кориковой. Астахов признался, что не смог оправдать ее ожиданий.

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