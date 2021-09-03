Выплаты в РФ: пенсионеры получили по 10 тыс., на очереди военные и рост маткапитала

Российские пенсионеры «с опережением» получают единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, указы о которой ранее подписал президент России Владимир Путин.

В четверг, 2 сентября, деньги появились на счетах пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты. Перечисление было сделано всем — и работающим пенсионерам, и получающим пенсии по инвалидности, и военным пенсионерам, и другим получателям социальных выплат. В назначении платежа было указано:

«Зачисление единовременной социальной выплаты в 10 тысяч рублей по указу Президента РФ».

Что касается получателей всех видов пенсий, которые не пользуются банковскими картами, им деньги начали выдавать на следующий день — в пятницу, 3 сентября.

На очереди — военнослужащие и сотрудники всех силовых ведомств, которым по указам президента уже в ближайшие дни выплатят по 15 тысяч рублей. Подробнее — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Увеличение маткапитала

В России с будущего года увеличивается материнский капитал, который можно вложить, например, в улучшение жилищных условий. В 2022 году маткапитал на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, на второго — более 665 тыс. руб. Об этом сообщает Минтруд РФ.

Напомним, в 2021 году размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. — на второго.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что за время реализации программы материнского капитала его получили более 11 миллионов российских семей. Около семи миллионов семей направили маткапитал на улучшение жилищных условий. Начиная с 1 января 2020 года, материнский капитал выплачивается уже на первого ребенка. Заявление на получение сертификата подавать не требуется: документ оформляют автоматически.

Напомним, материнский капитал был введен в России в 2007 году. Первоначально маткапитал получали семьи после рождения второго ребенка. Теперь деньги выдают уже при рождении первенца.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на погашение ипотеки, на образование детей, на увеличение накопительной пенсии матери, в некоторых случаях — на компенсацию затрат на детей инвалидов и на ежемесячные выплаты на второго ребенка до достижения им трех лет.

Напомним также, в октябре планируется плановая индексация военных пенсий, а с 1 января 2022 года — индексация социальных пенсий неработающих пенсионеров.