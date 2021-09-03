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Глава бизнес-сообщества Туниса призвал открыть границу с Ливией
Весь мир
Глава бизнес-сообщества Туниса призвал открыть границу с Ливией
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Тунис, 3 сентября. Председатель Делового совета Анис аль-Джазири подтвердил, что закрытие границ между республикой и восточным соседом негативно сказалось на экономике. Об этом он заявил в эфире местной радиостанции Diwan FM.

Чиновник сообщил, что решение властей о приостановке авиасообщения и движения через погранпереходы его удивило, учитывая отсутствие дипломатической напряженности между странами. Он считает, что принятие таких мер не должно влиять на торговый обмен, как это произошло.

Аль-Джазири призвал тунисское руководство понять положение субъектов экономических отношений. Текущая ситуация ударила по сотне учреждений.

Глава Делового совета обратился к политикам двух стран с просьбой найти срочные меры. В первую очередь необходимо разрешить прохождение товаров через ливийско-тунисскую границу, а затем принять действия по передвижению физических лиц.

В начале июля переходное Правительство национального единства (ПНЕ) закрыло сухопутные и воздушные границы с Тунисом из-за распространения коронавируса.

Решение нанесло большой ущерб двум странам на всех уровнях. В частности, положение привело к приостановке торгового обмена. Ливийцы также потеряли возможность получения квалифицированной медицинской помощи в соседней республике.

В середине августа Триполи объявило о восстановлении передвижения между государствами. Однако Тунис не торопится с открытием границ. Глава МИД Осман аль-Джаранди сослался на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, власти соседней страны опасаются проникновения террористов из Ливии.

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ливия тунис
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