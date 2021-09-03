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Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе закрыт из-за мины времен ВОВ

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 15:58
Происшествия
Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе закрыт из-за мины времен ВОВ
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 сентября. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе МКАД. Из-за этого пришлось закрыть съезд на Носовихинское шоссе. В настоящее время туда направляются специалисты.

Снаряд обнаружили при проведении ремонтных работ. На месте в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, сейчас ожидается, что туда приедут экстренные службы. Другие детали неизвестны.

Источник ФАН сообщил, что найденная мина оказалась без взрывателя. Работы на месте еще ведутся. Предполагается, что мина лежит там с времен ВОВ как неразорвавшаяся.

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