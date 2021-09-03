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Изрезанный рисунок Бэнкси выставлен на продажу в Лондоне
Общество
Изрезанный рисунок Бэнкси выставлен на продажу в Лондоне
Федеральное агентство новостей  /  Руслан Бичурин

Лондон, 3 сентября. Полотно британского художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке» стало одним из лотов на торгах в Лондоне. Рисунок возрос в цене, прославившись после уничтожения в шредере.

«Любовь в мусорном баке», одна из самых популярных картин анонимного художника Бэнкси, выставлена на торги в аукционном доме Sotheby's. Полотно прославилось под названием «Девочка с шаром». Картина продавалась по цене в 1,04 млн фунтов, но после объявления покупателя она была уничтожена в шредере, который оказался встроен в рамку. Однако половина произведения оказалась цела из-за поломки инструмента, передает ТАСС.

Вскоре полотно вновь выставили на продажу, после чего оно резко возросло в цене. Так, аукционный дом назначил стартовую стоимость от 4 млн фунтов. Эта сумма значительно превышает первоначальную цену. Стоит отметить, что покупательница, которая планировала приобрести «Девочку с шаром», не отказалась от сделки после того, как картина получила повреждения. Тем не менее, она предпочла избавиться от одного из экспонатов своей коллекции работ Бэнкси.

Недавно стало известно, что Эрмитаж объявил о старте продаж цифровых копий своих картин. Покупатели смогут приобрести персональные NFT-токены, которые подтвердят право собственности.

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Бэнкси аукцион искусство
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