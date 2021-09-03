Американцы склонны предавать: союзникам США нужно готовиться к худшему 

Военные Соединенных Штатов оставили в Афганистане переводчика, спасшего в 2008 году нынешнего американского лидера Джо Байдена. Почему США бросает своих союзников, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Все началось с того, что в феврале 2008 года вертолет, на котором находились сенаторы Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел, попал в снежную бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в одной из долин Афганистана. После того, как борт подал сигнал бедствия, спасать сенаторов отправились силы быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США. С ними также был и местный переводчик по имени Мохаммед. Операция прошла успешно — сенаторов и пилотов нашли, после чего благополучно доставили на базу ВВС США «Баграм».

С тех пор прошло уже 13 лет, многое изменилось: американские военные вышли из Афганистана, местное правительство бежало, власть в стране взяла организация «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), а Джо Байден стал президентом США. А вот переводчик, спасший будущему лидеру американской нации жизнь, вместе с женой и четырьмя детьми продолжает находиться на территории Афганистана.

Справедливости ради стоит сказать, что Мохаммед хотел эвакуироваться, а американские военные в аэропорту Кабула были готовы пустить его на борт самолета, но одного — без семьи. Естественно, он никуда не полетел. Переводчик после этого даже обратился к Джо Байдену с просьбой эвакуировать его вместе с семьей. Примечательно, что его просьбу услышали в Вашингтоне.

Так, официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки пообещала, что и сам специалист, и его семья все-таки будут вывезены в Соединенные Штаты. Она также поблагодарила Мохаммеда за то, что он «сражался» на стороне США последние 20 лет. Но воз и ныне там. До сих пор нет никаких сведений о судьбе переводчика.

Федеральное агентство новостей / Александр Цупило

«Американцы всегда бросают своих союзников. Что здесь удивительного? Посмотрите на Ливию, Сирию. Куда ни глянь — они везде бросают своих союзников. По-моему, это секрет Полишинеля, очень обычная и распространенная практика. Это необходимо фиксировать и делать выводы, а также не наступать на грабли. Но это не наша проблема, это проблема всех союзников США. Они должны понимать, что настанет момент, а он скоро настанет, при первых же признаках опасности США бросят, предадут и продадут. Еще и противнику оставят оружие, чтобы им сподручнее было убивать бывших сторонников США», — резюмировал Алексей Мухин.

Политолог Алексей Мухин в комментарии ФАН рассказал, почему американские военные оставили своих союзников в Афганистане. По его словам, в этом нет ничего удивительного, поскольку США всегда так поступают. Поэтому союзникам Америки нужно готовиться к худшему.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов выступил с заявлением, что Москва не станет поставлять вооружение в Афганистан на фоне смены власти в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.