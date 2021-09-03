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Польский историк объяснил, как отношения России и Германии связаны с репарациями Варшаве
Политика
Польский историк объяснил, как отношения России и Германии связаны с репарациями Варшаве
pixabay.com

Варшава, 3 сентября. Варшава должна чаще требовать от Берлина репараций, заявил эксперт в области истории из Польши Войчех Поляк.

По его словам, в годы Второй мировой войны нацистская Германия нанесла Польше огромный урон путем уничтожения промышленности в прибалтийском государстве. Сейчас же, когда Германия и Польша де-факто являются союзниками в рамках Европейского союза, Варшава не получает должной поддержки. Напротив, Берлин в попытках стабилизировать отношения с Кремлем по газопроводу «Северный поток — 2», только отдаляется от Польши.

Трезво оценивая эту ситуацию, Польша не только может, но и должна требовать от Германии компенсации. Историк убежден, что Берлин ничего не потеряет. Вместе с тем Поляк выразил мнение, что неформальный лидер Евросоюза не станет отказываться от торговых связей с Польшей, так как такие отношения несут выгоду для Германии. Поэтому Варшава может не беспокоиться о возможности принятия такого рода ответных мер, резюмировал он.

Ранее стало известно, что депутат бундестага Штеффен Котре назвал сроки введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». По его словам, газопровод начнет действовать до конца года.

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россия польша германия
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