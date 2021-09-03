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Кабмин России опасается роста цен на отели из-за туристического кешбэка
Экономика
Кабмин России опасается роста цен на отели из-за туристического кешбэка
pixabay.com  /  Olichel

Владивосток, 3 сентября. Риск увеличения стоимости услуг отелей и гостиниц увидели в Правительстве Российской Федерации.

Тенденция может отмечаться на фоне действия государственной программы туристического кешбэка, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы <...> абсолютно трезво относимся к кешбэку. Есть риск того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость, которую мы на кешбэк потратили», — цитирует его ТАСС.

При этом Чернышенко подчеркнул, что данная программа является временной мерой, которая связана с пандемией COVID-19 и закрытием границ. Ситуацию на туристическом рынке страны зампредседателя правительства оценил на встрече президента России Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мероприятие, проходящее во Владивостоке с 2 по 4 сентября, ранее оценил российский лидер. По его мнению, форум полезен и интересен как для отечественного, так и иностранного бизнеса.

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